الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال مايو المنصرم

فلسطين اليوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 3.30% خلال شهر أيار، وبلغ الرقم القياسي العام 134.41 مقارنة بـ 139.00 خلال شهر نيسان 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر أيار 2024

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً حاداً مقداره 3.41%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 137.02 خلال شهر أيار 2024 مقارنة ﺒ 141.85 خلال شهر نيسان 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر أيار 2024

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.03 خلال شهر أيار 2024 مقارنة بـ 112.37 خلال شهر نيسان 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر أيار 2024

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً حاداً مقداره 7.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 14.39%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الزهرة 3.30 شيقل/كغم، الملفوف الأبيض 3.30 شيقل/كغم، وملوخية خضراء بسيقان 4.82 شيقل/كغم، والبقدونس 15.94 شيقل/كغم، وبندورة أرضي 3.10 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 4.18 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 2.37 شيقل/كغم، والفقوس 2.03 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء عريضة 9.00 شيقل/كغم، والبصل الجاف 3.29 شيقل/كغم، والبطاطا 2.59 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.98%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الليمون 3.22 شيقل/كغم، والبرتقال 5.66 شيقل/كغم.

في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 0.94%، حيث بلغ متوسط سعر سمك سلطان ابراهيم والدنيس 1000 شيقل/10كغم لكل منهما.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.69%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 21.49 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 41.89 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض الطازج 17.17 شيقل/2كغم، ودجاج لاحم حي كبير 14.12 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 1.08%، تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.43%، وصناعة الأثاث بمقدار 0.41%، وتجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضروات بمقدار 0.12%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 2.47%، صناعة الزيوت النباتية والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.80%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.55%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.42%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء استقراراً خلال شهر نيسان 2024 حيث استقر الرقم القياسي عند 114.29، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيار 2024، حيث استقر الرقم القياسي عند 103.04، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.