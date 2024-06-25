الصحة: رصيد الأدوية في المستشفيات "صفر" وحياة المرضى تتزايد خطورة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، أن المستشفيات والمراكز الصحية تُعاني من نقص حاد في الادوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفراً او أوشكت على النفاذ.

وقالت الصحة في بيان صحفي: إن أبرز الأدوية التي نفذت، هي للاستقبال والطوارئ والتخدير والعنايات المركزة والعمليات، وكذلك مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر، إذ اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الادوية الخاصة بهم وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، كذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الانجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية.

وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

ويستمر جيش الاحتلال "الإسرائيلي بالسيطرة واغلاق جميع معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي في غزة، في ظل عدوانه المستمر لليوم الـ 263 على التوالي.