الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويصيب طفلين بشظايا الرصاص ويعتقل 8 مواطنين

فلسطين اليوم

أصيب طفلان بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اندلاع مواجهات، بينما تم اعتقال 8 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية في المخيم باقتحام قوات مؤللة من جيش الاحتلال للمخيم ومحاصرتها عددا من الأحياء، بينما اندلعت مواجهات واشتباكات مع مجموعات من الشبان.

وتحدثت مصادر في الهلال الأحمر، عن اصابة طفلين بشظايا رصاص الاحتلال، ووصفت اصابتهما بالطفيفة، لافتة الى عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع في محيطه، ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها طفلين بشظايا رصاص في الرأس واليد، وجرى احتجاز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر ومصادرة مفاتيحها ومعدات الاتصال، فيما اعتقلت سبعة مواطنين، وهم: ثائر حرب، ورائد سوالمة، وجابر عويص، وأحمد أبو ليل، وضياء عبد العال، وابراهيم أبو عزيز، ومحمد أبو عزيز .

وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المعاجين غربي المدينة وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما اقتحمت منطقة المخفية وشارع تل واعتقلت الشاب كامل أبو زنط .