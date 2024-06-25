في اليوم الـ 263 للعدوان.. شهداء واستهداف مدرستي إيواء تابعتين لـ "أونروا" في غزة

فلسطين اليوم

استشهد 16 مواطناً على الأقل جلهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، في سلسلة غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تم خلالها استهداف مدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت مصادر محلية: "إنه مع دخول العدوان يومه الـ 263، سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف لخان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة".

وأفادت المصادر، بسقوط شهداء وجرحى في قصف "إسرائيلي" لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (لأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.

بدوره، أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال، بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في إثر القصف الاحتلال مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتي اشتعلت فيها النيران.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.

إلى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثماني امرأتين شهيدتين ونقلت عدداً من الإصابات في الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.

واستهدف الاحتلال غربي رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وقت سابق الليلة، أستشهد شاب وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيداً، و86,098 جريحاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.