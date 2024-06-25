الأرصاد: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بـ 4 درجات

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، إن الجو يكون حاراً في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.