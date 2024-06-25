فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز على المواطنين أثناء تواجدهم في بقالة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اطلقت هذه القنابل باتجاه المواطنين داخل البقالة، عمدًا، ما اسفر عن حالات اختناق.

وأضافت أن القوات اعتدت على المواطنين المارة في الطرقات بطريقة عشوائية وعلى طفل أثناء سياقته لدراجة هوائية في البلدة.