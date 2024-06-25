بلينكن يؤكد لغالانت تجنب المزيد من تصعيد الصراع على الحدود اللبنانية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الامريكية، انتوني بلينكن أكد لوزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت على أهمية تجنب المزيد من تصعيد الصراع المتوتر للغاية على الحدود اللبنانية.

وأفادت الخارجية الامريكية، في بيان، أن بلينكن أكد لغالانت أهمية حل دبلوماسي يتيح عودة العائلات الاسرائيلية واللبنانية لمنازلها.

كما وأكد بلينكن، بحسب البيان، على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الامم المتحدة، وأشار إلى أن الوزيرين بحثا الجهود الجارية لتحقيق وقف اطلاق النار في غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، التي بدأت امس وتنتهي الثلاثاء المقبل، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص آموس هوكستين.