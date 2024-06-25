"بدافع التحيز".. محاولة إغراق طفلة من أصل فلسطيني بتكساس

فلسطين اليوم

اتهمت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، امرأة أمريكية من سكان ولاية تكساس بمحاولة إغراق طفلة امريكية مسلمة من أصل فلسطيني.

بحسب وكالة رويترز، فإن الشرطة في تكساس اتهمت هذه المرأة بمحاولة إغراق الطفلة البالغة ثلاثة أعوام، مضيفة "يعتقد أن هذه الحادثة كان بدافع التحيز".

وأشارت إلى المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية.

الرئيس الامريكي جو بايدن، قال بدوره: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية".