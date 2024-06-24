حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة"

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، عن استهداف مجاهديه مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة "المنارة" القريبة من الحدود مع لبنان.

وأضاف حزب الله، في بيان مقتضب، أن المبنى استهدف بشكل مباشر بالأسلحة المناسبة.

وسائل إعلام عبرية، أعلنت من جهتها، أن نحو 200 منزل دمر في منطقة المطلة المحتلة بصواريخ حزب الله، مشيرة إلى أن عدد قليل من المستوطنين ما زالوا يبقون فيها.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف منطقة الجديدة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

ويتجه الصراع بين حزب الله والكيان المحتل إلى تصعيد خطير منذ بدء القتال قرابة الثمانية شهور والذي اشعله الحرب على قطاع غزة، وسط تبادل الطرفين التهديد نحو الحرب التي قد تشعل المنطقة برمتها.