نواب ديمقراطيون يؤكدون مقاطعتهم كلمة نتنياهو أمام الكونغرس الشهر المقبل

فلسطين اليوم

يخطط بعض النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي مقاطعة خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، المقررة الشهر المقبل في 24 تموز/يوليو.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ الأجواء تتسم بين الديمقراطيين باتساع نطاق السخط بشأن الخطاب المقبل لنتنياهو، والذي يشعر الكثيرون منهم أنه "حيلة جمهورية تهدف إلى تقسيم حزبهم".

وينقسم الديمقراطيون بين نواب يريدون حضور الكلمة احتراماً لـ"إسرائيل" ودعماً لها، بحسب وصفهم، وبين نواب يرفضون الحضور بشكل قاطع بسبب الطريقة التي تدير فيها حكومة نتنياهو الحرب وجرائم الإبادة البشرية التي ترتكبها قواتها في غزة.