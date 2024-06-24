مقتل قصاص الأثر في جيش الاحتلال واحتجاز جثته في غزة

الساعة 10:23 م|24 يونيو 2024
مقتل الرقيب الأول في جيش الاحتلال الاسرائيلي محمد الأطرش
مقتل الرقيب الأول في جيش الاحتلال الاسرائيلي محمد الأطرش

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن مقتل الرقيب الأول في الجيش "محمد الأطرش" في عملية "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر الماضي، أثناء اقتحام البلدات المحتلة في "غلاف غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، فإن الأطرش (39 عامًا)، كان قصّاص أثر في اللواء الشمالي بفرقة غزة، وكان يصنف كأسير، واتضح أنه قتل في 7 أكتوبر وجثته احتجزت في غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى منذ السابع من اكتوبر إلى 666 جنديًا وضباطًا.

 

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