مقتل قصاص الأثر في جيش الاحتلال واحتجاز جثته في غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن مقتل الرقيب الأول في الجيش "محمد الأطرش" في عملية "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر الماضي، أثناء اقتحام البلدات المحتلة في "غلاف غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، فإن الأطرش (39 عامًا)، كان قصّاص أثر في اللواء الشمالي بفرقة غزة، وكان يصنف كأسير، واتضح أنه قتل في 7 أكتوبر وجثته احتجزت في غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى منذ السابع من اكتوبر إلى 666 جنديًا وضباطًا.