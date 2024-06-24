الهمص: توقف المولد الرئيسي للكهرباء داخل مستشفى الكويتي في غزة

فلسطين اليوم

أعلن مدير مستشفى الكويت الميداني، د. صهيب الهمص، الاثنين، عن توقف المولد الرئيسي للكهرباء داخل المستشفى في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، حذرت في وقت سابق، من من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الاكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر.

وأوضحت الصحة، في بيان، أن هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم، بالإضافة الى تعرض الادوية في الثلاجات الى التلف لعدم ادخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الاكسجين و ثلاجات حفظ الادوية .

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والاممية والانسانية بضرورة و سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.