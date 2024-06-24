الحية: نتنياهو لا يريد وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في غزة، خليل الحية، الاثنين، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدلى بها يوم أمس، تؤكد لرؤية الحركة أنه لا يريد وقف إطلاق النار أو استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، موضحًا أن موقف نتنياهو الحقيقي هو أنه يريد استعادة أسراه ومواصلة الحرب نتنياهو وإطالة أمد الحرب للتغطية على فشله خلال 9 أشهر.

وقال الحية، في تصريح صحفي، أن حركة "حماس" مستعدة وجادة لمفاوضات حقيقية التوصل إلى صفقة توقف الحرب، إذا التزم نتنياهو بمبادئ الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يشار إلى أن الرئيس بايدن، أعلن في مؤتمر، الشهر الماضي، عن مقترح يدعى أنه "إسرائيلي" مكون من ثلاثة مراحل ينص على وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأضاف أن موقف حركته واضحة منذ بدء المفاوضات، مشدّدًا على أنه لا تنازل عنها ومنها وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب جيش الاحتلال انسحابًا شاملاً وعودة النازحين.

كما وأكد الحية، أن المنطقة لن تهدأ، لأن نتنياهو مسعر حرب في كل الجبهات من أجل بقائه السياسي، موضحًا إذا وسع الاحتلال حربه لتشمل لبنان فسيفتح على نفسه نارا كبيرة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم 262 على التوالي، الى 37626 شهيد و 86098 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفق بيان وزارة الصحة بغزة.

وذكر مكتب الاعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن هناك 10 آلاف شخص في القطاع مفقود في المقابل، أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، اليوم، أن قرابة 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتُقلوا أو دُفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية