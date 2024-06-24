د.الهندي: نربط أي اتفاق بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة

فلسطين اليوم

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي، "أن موقف نتنياهو هو أنه يريد الاستمرار في الحرب والعدوان".

واكد الهندي في تصريحات له على قناة الجزيرة اليوم الإثنين، انه لا يمكن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل، واضاف أن نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأسباب سياسية وأيديولوجية.

كما أوضح أن نتنياهو يمكن أن يتم الضغط عليه، خاصة في الميدان مشددا على أن الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان.

وأكد الهندي انه ما يتقرر في الميدان هو الذي سينعكس في المفاوضات والسياسة، وأن المقاومة بخير وعملياتها مستمرة وتصريحات قادة الاحتلال في القضاء عليها كلام فارغ.

وأشار الدكتور الهندي، الى "أن المقاومة مستمرة في التفاوض، ولم تغلق بابه، والعقبة هي وهم نتنياهو بأنه يحقق إنجاز".