شهداء بينهم 3 أطفال بقصف منزل في المغازي

فلسطين اليوم

انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة، مساء اليوم الاثنين، خمسة شهداء بينهم اطفال جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي شرقي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول خمسة شهداء بينهم سيدة و ثلاثة اطفال وعدد من الاصابات جراء استهداف منزل يعود لعائلة نصر خلف مصنع ساق الله.

بحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، فإن الطواقم الدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن مفقودين، في منزل لعائلة نصر.

وارتفعت حصيلة عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، إلى 37626 شهيد، و86098 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة بغزة.