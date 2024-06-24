لبنان: حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في 3 مواقع شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين مستوطنتي المنارة و"مرغليوت"، شمالي فلسطين المحتلة، مؤكدة أنها حققت فيه إصابة مباشرة.

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت انتشاراً آخر لجنود "جيش" الاحتلال في محيط موقع السماقة الإسرائيلي العسكري، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالقذائف المدفعية.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال في مستوطنة يرؤون ما أدى لاحتراق المنزل ومقتل وإصابة من فيه.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع جيش الاحتلال وتحشدات جنوده شمال فلسطين المحتلة، نصرة لقطاع غزة وإسنادا لمقاومته.