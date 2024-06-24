"سرايا القدس" تقصف غلاف غزة بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت مساء اليوم الإثنين مستوطنات في غلاف قطاع غزة برشقاتٍ صاروخية؛ في إطار ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ تسعة شهور.

وقالت "سرايا القدس" في بلاغٍ عسكري، إنها قصفت عسقلان وسديروت و"مفسليم" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

جاء ذلك وذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "زيكيم" و"كارميا" و"نتيف هعسراه"، و"مفلاسيم" جنوب عسقلان بغلاف غزة الشمالي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، عرضت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف وتدمير دبابتين إسرائيليتين في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت السرايا أنها قصفت بقذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة خلف برج المصري محيط مدرسة الخطيب جنوب مدينة رفح.

وقصفت بوابل من قذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأفادت أيضًا، أن عناصرها قصفوا بقذائف الهاون تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم".