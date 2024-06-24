إصابات بالاختناق واعتقال شاب إثر اقتحام جيش الاحتلال بلدة عناتا

فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل الاحتلال شابا، بعد اقتحامه مساء اليوم الاثنين، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط تجاه المنازل، وتسببت بإصابة العشرات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين -لم تعرف هويته بعد- خلال اقتحام أحد المنازل في الحي القديم وسط بلدة عناتا.

ولا تزال قوات الاحتلال في مختلف أحياء البلدة ومدخليها الجنوبي والشمالي وتغلق حاجز مخيم شعفاط المؤدي إليها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مساء اليوم ، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن 10 مركبات تابعة للاحتلال اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ بعد حصار فرضته على مختلف القرى الواقعة شمال وشرق القدس المحتلة منذ ساعات الظهر.