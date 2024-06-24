7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال شرق خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال استهدف المواطنين عند دوار بني سهيلا، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.