سرايا القدس تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة على كل المحاور في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانات منفصلة، قصف مواقع لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقصفت سرايا القدس برشقة صاروخية مركزة، "أفيشالوم" و "حوليت" في غلاف غزة.

كم قصف مجاهدو السرايا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة خلف برج المصري محيط مدرسة الخطيب جنوب مدينة رفح.

وفي حي تل السلطان غرب مدينة رفح، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة.

كما طال القصف أيضا تمركزا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور "نتساريم".