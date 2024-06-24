9360 حالة اعتقال لدى الاحتلال بالضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن حصيلة اعتقالات الاحتلال في محافظات الضفة الغريبة بعد السابع من أكتوبر، قد بلغت نحو 9360 حالة.

ونوهت إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة؛ بينهم سيدة من الخليل، بالإضافة إلى أطفال منهم جريح، وأسرى محررين.

وأوردت أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد شمال شرقي رام الله، وكفر نعمة غربي المدينة، طالت 80 مواطنًا على الأقل، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.

وأكمل البيان الحقوقي: "يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة والقدس، تزامنًا مع عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق.