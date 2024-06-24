الاحتلال يخطر بهدم 8 مساكن في مسافر يطا

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم 8 مساكن، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، إن قوات الاحتلال دهمت خلة الضبع بمسافر يطا وسلمت كلا من: فؤاد موسى دبابسة، ومحمد محمود دبابسة، وعباس عدنان دبابسة وسعود دبابسة والأشقاء جابر، وعامر، ومحمد، وصلاح علي دبابسة إخطارات لهدم مساكنهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم.

وأشار إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.