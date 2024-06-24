مسؤولون أوروبيون يحذرون من استمرار حرب غزة وتوسعها إلى لبنان

فلسطين اليوم

أعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين عن خشيتهم من استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة وتوسعها باتجاه الحدود الشمالية مع لبنان.

حيث قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن "تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح شبه مستحيل"، محذرا من الخطر الذي يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان.

وشدد بوريل على أن الوضع في غزة مزر جدا والأيام الأخيرة كانت دامية والأونروا منعت من تقديم مساعدات إنسانية، لافتا إلى أن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لم يطبق بسبب غياب العزيمة من الطرفين ونحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: إن "الوضع في غزة مستمر في التدهور رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مؤكدة أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ كل الوسائل المتاحة لإجبار الأطراف على وقف إطلاق النار.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها ستتوجه إلى لبنان، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود مع "إسرائيل" أكثر من مقلق.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وبالتوازي تكثفت الجهود الدولية لاحتواء التصعيد ومنع توسعه أكثر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال -في وقت سابق من هذا الشهر- إن الجيش جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر، متعهدا بإعادة الأمن للحدود الشمالية.