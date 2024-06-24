الصحة: 28 شهيدا و66 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، بأن 28 شهيدا و66 إصابة وصلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37626 شهيداً و86098 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.