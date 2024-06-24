منظمات دولية: الحرب في غزة حرب على الأطفال

فلسطين اليوم

قالت منظمة أنقذوا الطفولة البريطانية، إن الحرب في قطاع غزة "حرب على الأطفال". بينما أوضحت منظمة اليونيسف الأممية أن "التأثير الذي تحدثه الحرب على الصغار يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب في غزة هي حرب على الأطفال".

وأفادت المنظمة البريطانية في تصريح صحفي لها اليوم الإثنين، بأن تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقبل أيام، صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، جيمس إلدر، بأن القتل والدمار اللذين يمارسهما جيش الاحتلال في قطاع غزة "لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة".