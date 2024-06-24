بسبب المجاعة.. الإعلام الحكومي يرصد حالات تسمم بتناول أغذية فاسدة

فلسطين اليوم

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حالات تسمم في صفوف الفلسطينيين بسبب تناول أغذية معلبة منتهية الصلاحية؛ نتيجة شح الطعام بالقطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، إن "السكان يأكلون معلبات منتهية الصلاحية ما يتسبب في تسمم أعداد كبيرة منهم".

وأضاف أن "المجاعة والأمراض تتزايد بين سكان القطاع وخاصة الأطفال منهم"، في ظل ممارسة الاحتلال سياسة التجويع الممنهج ومنع المدنيين في غزة من العلاج.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يستهدف طواقم البلديات بشكل مباشر عند محاولتهم إعادة تشغيل آبار المياه في القطاع.

وبيَّن أن الاحتلال يتعمد إخراج طواقم الدفاع المدني عن الخدمة، من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

ويعاني أهالي قطاع غزة خاصة في شمال القطاع، من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وانتشار للمجاعة بين صفوف المواطنين، جراء الحرب الإسرائيلية.

وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يواجه نصف سكان غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل، ما لم يتم السماح بحرية وصول المساعدات.