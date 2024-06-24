إصابة 3 جنود للاحتلال بقصف من لبنان والمقاومة الإسلامية تصعّد هجماتها

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود بقصف من لبنان خلال الساعات الماضية، في وقت أعلنت فيه المقاومة الإسلامية قصف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال.

وأفاد جيش الاحتلال -صباح اليوم الاثنين- بأن جنديي احتياط أصيبا بجروح نتيجة إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على بلدة المطلة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق إصابة جندي بجروح بليغة، بعد قصف بمسيرة في جبهة الشمال.

بدوره، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مهاجمته 6 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.

وقالت المقاومة إنها هاجمت بسرب من المسيرات أماكن تمركز جنود إسرائيليين في مقر قيادة الفرقة 91 في "إيليت هشاحر" شمال شرقي مدينة صفد، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أعلن حزب الله مهاجمته بمسيرة انقضاضية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وقصف مواقع الرمثا والسماقة ورويسة القرن.