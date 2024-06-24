الاحتلال يُكثف قصفه وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الـ262 للعدوان

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، لليوم الثاني والستين بعد المئتين، مرتكبةً المزيد من المجازر بحق العائلات في القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال، ليل الأحد - الاثنين، غارة عنيفة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غربي المدينة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غربي المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ هاني الجعفراوي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.

وفي حصيلةٍ غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى أكثر من 37598، وعدد الجرحى إلى 86032، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي الإطار، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، مارسي غيموند، إنّه "تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ كل شخص قابلته "كان لديه قصص رهيبة".

وأضافت غيموند، في منشور لها عبر منصة "إكس"، عقب زيارتها الأخيرة إلى قطاع غزة: "ترى الدمار في كل مكان في غزة والناس الذين يعيشون في مبانٍ مدمرة، ومن يحاولون الحصول على الطعام والماء، ثم ترى مساحات شاسعة من الخيام".

كما لفتت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت، خلال الحرب على غزة، أكثر من 10 آلاف امرأة، منهن 6 آلاف أم، تركن خلفهن أكثر من 19 ألف طفل يتيم، خاتمةً بالقول: "آن الأوان لهذه الحرب أن تنتهي".