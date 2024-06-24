قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الاثنين، تركزت في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 70 مواطناً خلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد، وذلك بعد اقتحام منازلهم والتنكيل بهم وبعائلاتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بعد التنكيل بهم وإجراء تحقيق ميداني معهم.

وفي إطار سياستها بإعادة اعتقال الأسرى عقب الإفراج عنهم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب عزام سلهب من مدينة الخليل، بعد أيام من الإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين نوفل وعبدو ربحي الفروخ، بعد مداهمة منزلهما في بلدة سعير شمال الخليل، إضافة لاعتقال الطفل الجريح محمد منذر الزعاقيق (12 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبهان فضل ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، إضافة لاعتقال الشاب درويش محمد حمامرة ومصادرة مركبة، بعد اقتحام منزله في بلدة حوسان ببيت لحم.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الندينة من جهة جبل الطور، وداهمت منزلًا قرب جامع الساطون على أطراف البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب راضي اللوز من منزله في البلدة القديمة قرب جامع الساطون.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في فخده، خلال إطلاقها الرصاص صوب المواطنين في منطقة ميدان الشهداء وسط نابلس.