الصحة: الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج الطواقم الطبية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الدكتور هاني الجعفراوي؛ مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لعيادة الدرج، شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الإثنين، إن الجعفراوي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة.

ونوهت إلى أن القصف والتهديد الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطواقم الطبية والمدنية وعدم التعرض لها.

وأكدت الصحة عزمها على واصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت، مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الإسرائيلي "الغاشم" عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أُعلن عن استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة هاني الجعفراوي وطبيب آخر بقصف طائرات الاحتلال عيادة الدرج شرقي مدينة غزة.