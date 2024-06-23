إعلام إسرائيلي: ثغرات في الكهرباء وفي المرافق الإسرائيلية.. حالة ذعر من حرب مع حزب الله

فلسطين اليوم

سلّطت الـ "قناة 12" الإسرائيلية الضوء على حالة الذعر التي تعيشها "إسرائيل"، بسبب تهديد انقطاع الكهرباء خلال الحرب مع حزب الله، الذي كشف في الأيام الماضية عن امتلاكه بنك أهدف حيوية واستراتيجية، واستهدفها يعيد "إسرائيل" إلى العصر الحجري.

ومن بين هذه الأهداف الاستراتيجية، حدّد حزب الله في المقاطع المصوّرة الأخيرة التي نشرها، منشآت إنتاج الكهرباء لدى كيان الاحتلال، والتي من المحتمل أنّ يتم ضربها في أي حرب قد تندلع مع لبنان.

وفي إطار هذا التهديد، أكد مدير شركة "نوغا"، وهي إدارة مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية، شاؤول غولدشتاين، أنّه لا ضمان للتغذية بالتيار الكهربائي خلال الحرب، مؤكداً أنّه بعد 72 ساعة من انقطاع الكهرباء "لا يمكن السكن في إسرائيل".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى استعداد المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال لعدّة سيناريوهات بشأن وضع الكهرباء خلال الحرب مع لبنان، موضحةً أنّ مؤسسة الكهرباء قد تعمل على إدارة الطلب والتناوب.

وتابعت أنّه في "سيناريو أخطر سيكون هناك انقطاع للكهرباء على اتساع إسرائيل"، وفي سيناريو وصفته بـ "الأكثر تطرفاً" تحدّث القناة الإسرائيلية عن "صدمة مؤسساتية"، حيث ستطول مدة انقطاع الكهرباء.