وزير الأشغال اللبناني يردّ على مزاعم التلغراف: لا يوجد أي سلاح يتم تهريبه عبر مطار بيروت

فلسطين اليوم

ردّ وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، على مزاعم صحيفة التلغراف البريطانية، مؤكداً أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لا يحتوي على أي أنواع من الأسلحة أو الصواريخ سواء لتخزينها أو نقلها.

وفي مؤتمر صحافي عقده الوزير في مطار بيروت، عقب صدور تقارير زعمت وجود أسلحة وصواريخ تخزّن وتهرّب من مطار بيروت، أشار حمية إلى أن هذه التقارير هي غير صحيحة، وأوضح أنّ مطار رفيق الحريري الدولي يتعرّض منذ عشرات السنوات لحملات لتشويه صورته أمام العالم من قبل الإسرائيليين.

ودعا الوزير حمية سفراء الدول في لبنان ووسائل الإعلام كافة، للقيام بزيارة ميدانية إلى كلّ مرافق المطار، وحمّلهم رسالة لدولهم للمساعدة في وقف انتهاكات العدو الإسرائيلي لمطار بيروت.

وبحسب كلامه، تعرّض المطار إلى أكثر من ألف خرق جوي قامت به طائرات العدو الإسرائيلي وفقاً لإحصائيات صادرة عن الجيش اللبناني، فيما أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية قيام العدو الإسرائيلي بالتشويش على الأقمار الصناعية، اللازمة في عمليات الهبوط والإقلاع للرحلات الجوية.