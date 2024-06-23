وقفة احتجاجية تندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة في النمسا

فلسطين اليوم

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، أمس السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد نحو 38 ألف فلسطيني.

وتجمع عدد كبير من أنصار فلسطين أمام البرلمان في فيينا رافعين علم فلسطين وللافتات تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

وقال الناشط النمساوي مارتن واينبرغر، في كلمة، إن الوقفة تهدف لإسماع صوت فلسطين والوقوف ضد الإبادة الجماعية المستمرة منذ 260 يومًا.

وأشار واينبرغر إلى أن الهجمات التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين مستمرة في التفاقم، وأن العالم يتفرج على الوضع الذي يتدهوم يوما بعد يوم.

وشدد على أن الشعوب الغربية على عكس حكوماتها تدعم فلسطين وأن ملايين الأشخاص يشاركون في مظاهرات داعمة لقطاع غزة في الشوارع.