معروف: نحن أمام مشهد مأساوي في غزة والعالم لا يُحرك ساكناً

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف اليوم الأحد 23 يونيو 2024، أن المسؤول عن حالات التسمم في مدرسة ببيت لاهيا شمال القطاع، هو الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يواصل إغلاق معبر رفح، مشدداً: "نحن أمام مشهد مأساوي في غزة والعالم يتفرج دون أن يحرك ساكناً".

وجدد التأكيد في تصريح متلفز أن شمال قطاع يعيش نكبة حقيقة بسبب مواصلة حرب الإبادة الجماعية، مضيفاً: "نحاول إعادة تشغيل الآبار للحصول على مياه صالحة للشرب".

وأشار إلى أن الاحتلال لديه هدف واحد وهو إعدام أي سبيل للحياة في القطاع، متابعاً: "الاحتلال يشن حرب تجويع وقتل على سكان شمالي قطاع غزة".

ونوه إلى أن الاحتلال يحدد كميات المساعدات التي تدخل إلى جنوبي القطاع.

يشار إلى أن المجاعة باتت تفتك بأجساد أهالي شمال قطاع غزة، منذ تسعة شهور، فلا طعام لهم سوى الخُبز، وأحياناً كثيرة لا يوجد، ما أدى إلى وفاة نحو 35 طفلاً ورضيعاً نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطناً، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.