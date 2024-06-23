إصابة طفل بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس

فلسطين اليوم

أصيب طفل بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طفلا (15 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة رأس العين في المدينة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة طلعة الطور وشارع كشيكة ورأس العين، وألقت القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي، تجاه المواطنين والمنازل.