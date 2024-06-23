تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة غربي الحديدة

فلسطين اليوم

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة غربي الحديدة باليمن ألحق بها أضرارا.

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي"، أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا في الأراضي المحتلة.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا أنهم هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

في وقت سابق، أعلنت الجماعة، السبت، عن استهدافها حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر.

وقالت الجماعة إنها استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور"، مشيرة إلى أن الاستهداف "حقق أهدافه بنجاح".

وفي السياق ذاته، أعلنت الجماعة عن استهدافها سفينة (Transworld navigator) في البحرِ العربيِّ، وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ، متابعة بأن "العملية أدت إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله، وذلك بسبب انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أربع غارات على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت قناة المسيرة: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بأربع غارات مديرية اللُحيّة في محافظة الحديدة".

ولم توضح القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن حتى الساعة.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.