حزب الله يقصف المطلة ومسؤول محلي في الكيان: حكومة نتنياهو اختفت بالنسبة لنا

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس المطلة شمال إسرائيل لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن 40% من المنازل تضررت بالمنطقة، في حين تعرضت 200 منزل للاحتراق خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الهجمات بالصواريخ والمسيرات من لبنان.

وأضاف المسؤول المحلي أن "الحكومة اختفت بالنسبة لنا وعلى ما يبدو فإن (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو مشغول بأشياء أخرى".

يأتي ذلك في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار مساء أمس السبت في المطلة وبيت هليل بالجليل الأعلى وبسهل الحولة قرب الحدود مع لبنان للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ والاشتباه بتسلل طائرات مسيرة.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع بدء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 3 أيام، في مهمة هي الثانية له منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك لبحث التطورات بالقطاع وشمال إسرائيل.

وسيبحث غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن الوضع في شمال إسرائيل، واستمرار التعاون مع واشنطن في ظل الخشية الأميركية من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في المطلة، حيث يجري الجيش فحصا لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية أو طائرات مسيرة باتجاه المنطقة.

وفي وقت سابق أمس السبت، أصيب منزلان بشكل مباشر في المنطقة جراء تعرضهما لصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منزلين في منطقة المطلة الحدودية أصيبا بشكل مباشر بصواريخ مضادة للدروع، كما اندلعت بها حرائق جراء إطلاق الصواريخ، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف أبنية يستخدمها جنود إسرائيليون في المستوطنة، وإصابتها "بشكل مباشر".

وقال الحزب -في بيان- إن مقاتليه "استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها مباشرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها".