الأسيرات يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة في سجن الدامون

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلات في سجن الدامون يواجهن ظروفا اعتقالية غاية في الصعوبة، خاصة بعد السابع من تشرين الأو/ أكتوبر 2023.

وأفادت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، نقلا عن المعتقلة (ي.أ 24 عاما) من مدينة رام الله، بأن المعتقلات يعانين أوضاعا صعبة، مشيرة إلى أنها تقبع في غرفة فيها 10 معتقلات، وتتوفر فيها أربعة أسرّة فقط، وهناك معتقلات يفترشن الأرض، كما أن الطعام سيئ كمّا ونوعا.

وحول ظروف اعتقالها، قالت المعتقلة "ي.ا" لمحامية الهيئة، إن قوات الاحتلال اعتقلتها من منزلها عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وقيدتها بالسلاسل، ثم اقتادتها إلى سجن عوفر وبقيت هناك إلى غاية الساعة السادسة صباحا، قبل نقلها إلى منطقة "بيت إيل" حتى الساعة التاسعة، ولم يُسمح لها بدخول الحمام سوى مرة واحدة فقط، قبل أن يعيدوها إلى زنازين سجن عوفر مرة أخرى لخمسين دقيقة خضعت خلالها للتحقيق من ضابط بلباس مدني، ونُقلت بعد ذلك إلى المسكوبية لـ16 يوما متواصلة، وبعد ذلك نُقلت بالبوسطة إلى سجن هشارون وهي مقيدة اليدين والرجلين لسبع ساعات متواصلة دون طعام.

وأضافت أن إدارة السجن حاولت أن تساومها وعرضت عليها دراسة الماجستير في خارج الضفة بشرط عدم الرجوع إليها مرة أخرى، إلا أنها رفضت ذلك.