47 شهيداً بـ 3 مجازر "إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 23 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيداً و121 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 261 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق تقرير الصخة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37598 شهيدا و86032 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.