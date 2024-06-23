جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل في أريحا

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأحد، 3 منازل في محافظة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين عبد الله أحمد نجوم، ومحمد عيد نجوم، وذلك بعد إجبار أصحابهما على إخلائهما في منطقة المرشحات جنوب غرب مدينة أريحا، بحجة البناء في مناطق "ج".

وصباحا هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن معن طنوس في الديوك التحتا، رغم حصوله على أوراق ترخيص رسمية، و"كوشان" طابو أردني.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة، منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.