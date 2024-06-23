الأونروا: 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في غزة قُصِفت

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

وشددت الأونروا في بيان مقتضب عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وطالبت الأونروا بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.