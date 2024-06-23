يديعوت أحرونوت: الهند تزود "إسرائيل" بقذائف وطائرات مسيرة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الهند زودت "إسرائيل" بقذائف مدفعية وأسلحة خفيفة وطائرات مسيرة، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة العبرية نقلاً عن وسائل إعلام هندية، أن الهند زوّدت الاحتلال بطائرات مسيرة متطورة من طراز "هيرميس 900" تم تصنيعها في مدينة حيدر أباد الهندية.

ووفقاً للتقرير، فإن المصنع الذي أنشأته "إسرائيل" في حيدر أباد لتزويد الجيش الهندي بهذه الطائرات المسيرة، قام بتحويل 20 منها للجيش الإسرائيلي بسبب النقص الذي حدث خلال الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد تمت الموافقة عليه من قبل كبار المسؤولين في الهند.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن هذه الخطوة سبقتها تقارير أخرى أشارت إلى أن الهند زودت إسرائيل بقذائف مدفعية وأسلحة منذ بداية الحرب.

وتعتبر الهند من أوائل الدول التي أدانت هجوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر على لسان رئيس وزرائها "ناريندرا مودي"، حيث سارع لإعلان دعمه للاحتلال وإدانة "الإرهاب" بشكل لا لبس فيه.

كما امتنع مسؤولو الحكومة الهندية عن الإدلاء بأية تصريحات سلبية تجاه الكيان خلال الأشهر الثمانية الماضية.