سموتريتش: خطة السيطرة على الضفة ليست سراً

فلسطين اليوم

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه "سيحارب بكل قوته" إزاء إقامة دولةفلسطينية.

وأضاف أنه سيواصل "عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن"، بحسب تعبيره.

واعتبر أن تحقيق نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا و"كل ما أفعله واضح".

فيما قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت إنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية الاحتلال العسكرية في غزة.