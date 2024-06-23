غالانت يصل الولايات المتحدة لمناقشة الانتقال للمرحلة الثالثة في الحرب على غزة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يصل ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي "يوآف غالانت" خلال الساعات القادمة الولايات المتحدة، في زيارة رسمية إلى واشنطن، بعد دعوة من وزير الدفاع الأميركي الجنرال "لويد أوستن".

ومن المتوقع أن يلتقي "غالانت" خلال الزيارة في البنتاغون بنظيره "أوستن"، بالإضافة إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

وقبل صعوده الطائرة، قال "غالانت": "أغادر الليلة إلى الولايات المتحدة حليفتنا الأهم والمركزية، نحن مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوباً سواء في غزة أو في لبنان أو في أماكن أخرى".

وتابع: "الانتقال إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزة له أهمية كبيرة، سأناقش هذا الأمر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وكيف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى أمور أخرى".