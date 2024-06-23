قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين بينهم أطفال وطلبة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل طلال عوينات بعد اقتحام منزله في حي شريم بمدينة قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى جرادات بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سعير شمال الخليل ، والشاب هايل ماجد زيدات بعد اقتحام منزله في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

كما واعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد السيد أحمد أبو الزين بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل وأطلق قنابل الغاز في منطقة الشرفة بمدينة دورا.

وفي بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهم: عدي رائد عوض والشقيقين رضا ووديع سامي عوض.

وفي نابلس اعتقل جيش الاحتلال الطالب في جامعة النجاح محمد سلامة بعد مداهمة منزل عائلته في المدينة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما أصيب ستة مواطنين برصاص الاحتلال الليلة الماضية ، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد ان أطلق الجنود المتواجدون قرب جدار الفصل العنصري بزعم انهم حاولوا الدخول الى مدينة القدس.