"إسرائيل دولة إرهابية".. مظاهرة في ألمانيا دعماً لغزة والشرطة تقمعها

فلسطين اليوم

اندلعت صدامات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين، خلال مسيرة لدعم فلسطين في العاصمة برلين.

وانطلقت المسيرة من محطة "إيبرزفالدر" للترامواي تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وشارك فيها نحو 3 آلاف شخص.

وأدى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين، إلى اندلاع صدامات بين محتجين وقوات الأمن، بينما جرى استدعاء سيارات إسعاف من أجل متظاهرين أغمي عليهم خلال المواجهات.

وبعد ذلك سار المتظاهرون إلى وسط العاصمة ورددوا هتافات من قبيل "إسرائيل تقتل الأطفال" و"إسرائيل دولة إرهابية".

كما نظم نحو 60 ناشطاً وقفة احتجاجية في مركز "أليكسا" للتسوق في برلين.

وجلس متظاهرون داخل مركز التسوق حاملين ملصقات ولافتات، ورددوا هتافات مناهضة لـ "إسرائيل".

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان اعتقال 11 شخصاً من المتظاهرين.