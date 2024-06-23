الشرطة الألمانية تقمع مسيرة مناصرة لفلسطين ومناهضة للعدوان على غزة

فلسطين اليوم

اندلعت صدامات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين،أمس السبت، خلال مسيرة لدعم فلسطين في العاصمة برلين.

وانطلقت المسيرة من محطة "إيبرزفالدر" للترامواي تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وشارك فيها نحو 3 آلاف شخص.

وأدى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين، إلى اندلاع صدامات بين محتجين وقوات الأمن.وجرى استدعاء سيارات إسعاف من أجل متظاهرين أغمي عليهم خلال المواجهات.

وبعد ذلك سار المتظاهرون إلى وسط العاصمة ورددوا هتافات "إسرائيل تقتل الأطفال" و"إسرائيل دولة إرهابية".

كما نظم نحو 60 ناشطا وقفة احتجاجية في مركز "أليكسا" للتسوق في برلين.وجلس متظاهرون داخل مركز التسوق حاملين ملصقات ولافتات، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي..

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان لها اعتقال 11 شخصا من المتظاهرين.