الشيوعيون القبرصيون يطالبون حكومة بلادهم بوقف دعم الاحتلال ويوكدون أنها متورطة بإبادة غزة

فلسطين اليوم

طالب الشيوعيون القبرصيون حكومة بلاهم بوقف التعاون مع "إسرائيل"، مؤكدين أنّ قبرص متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة.

وأصدرت المبادرة الشيوعية القبرصية، بياناً السبت، دعت فيه الحكومة إلى إنهاء كل تعاون مع "إسرائيل" والتوقف عن تسهيل قيادة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حرب غزة.

وجاء في البيان الذي يحمل عنوان "قبرص متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة: كل تعاون مع إسرائيل يجب أن يتوقف"، أنّ تصريح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ضد جمهورية قبرص، "ليس بلا أساس للأسف، ولا ينبع من أي تعصب".

وأوضح البيان أنّ تصريحات السيد نصر الله هي نتيجة للموقف الذي اتخذته الحكومة القبرصية باستمرار، والذي وقف إلى جانب "إسرائيل" بلا تحفظ وبكل الوسائل، منذ اليوم الأول للحرب.

أكد البيان أنّ الحكومة الحالية والحكومات السابقة متواطئة في الجريمة وتشارك في المذبحة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

وذكر أنّ حقيقة أن القواعد البريطانية هي معقل ضد شعب فلسطين واليمن وجميع الشعوب التي يستهدفها حلف شمال الأطلسي القاتل أمر يعرفه الجميع.

وذلك إضافة إلى تقديم قبرص التسهيلات لـ "إسرائيل"، مع استخدام المطارات والموانئ، وإجراء التدريبات العسكرية لـ "الجيش" الإسرائيلي على الأراضي القبرصية، وتجري مناورات عسكرية مشتركة بين قبرص و"إسرائيل".

وتابع البيان أنّ "ضباط الجيش القبرصي، يتم تدريبهم على يد إسرائيل بناء على اتفاقيات رسمية، كل هذا معروف ولن ينتظر المرء تصريحات زعيم حزب الله ليعرف ما يحدث".

وشدّد الشيوعيون القبرصيون على أنّ الرئيس، نيكوس خريستودوليدس، "يكذب بلا خجل عندما يدعي، في محاولته تبرير الموقف غير المقبول للحكومة، أن قبرص من المفترض أنها جزء من الحل وليست المشكلة".

بينما "تتلطخ أيدي الحكومة بالدماء على حساب شعب يعاني من الاحتلال والاستعمار"، وفق ما أكدوا في بيانهم.

ولفت البيان إلى أنّه "لا يعقل أن تدعم دولة شبه محتلة مثل قبرص، والتي يشكل الاستيطان عليها أيضاً جرحاً لا ينقطع في أراضيها المحتلة، جرائم جيش محتل وتتحالف معه، وهو الذي يسعى إلى إبادة فلسطين".

وحذّر من سياسة الحكومة الخطيرة في هذا الشأن والتي "تجر شعبنا إلى طريق الإرهاب والدمار"، مذكراً أنّ الشيوعيين نظموا تظاهرات في القواعد البريطانية والمفوضية العليا للمملكة المتحدة، تحت شعار مركزي هو: "القواعد وحلف شمال الأطلسي، خارج قبرص".

ودعت المبادرة الشيوعية القبرصية الطبقة العاملة في قبرص، والشرائح الشعبية، وكذلك كل شخص تقدمي، إلى توحيد الجهود، من أجل "التقدم إلى الأمام وتنظيم نضال الشعب ضد الإمبريالية والحروب غير العادلة".

كما دعت إلى تنظيم نضال الشعب من أجل "فك الارتباط ومشاركة قبرص في العمليات الإمبريالية ضد شعوب المنطقة المجاورة"، وطالبت أيضاً بالنضال "من أجل تفكيك القواعد البريطانية في البلاد والمطالبة بالسحب الفوري لدعم دولة إسرائيل القاتلة.

وشدّد الشيوعيون في رسالتهم على أنهم سيواصلون النضال من أجل "فك ارتباط البلاد عن المجزرة في فلسطين والتدخلات الإمبريالية وإغلاق كافة قواعد الموت وانسحاب كافة الجيوش الأجنبية"، ومن أجل "وقف المذبحة في غزة وبقية الأراضي المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من خلال إنهاء الاحتلال وجريمة الاستيطان".

وكان السيد نصر الله قد حذّر الحكومة القبرصية من أنّ تفتح مطاراتها وقواعدها لـ"إسرائيل" لاستهداف لبنان، لأن ذلك يعني رسمياً "أنها أصبحت جزءا من الحرب".