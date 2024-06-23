طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بدرجتين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 23 يونيو 2024، أن يكون الجو حار نسبي إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، إذ تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد: إنه في ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.