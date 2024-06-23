بالطيران المسيّر.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، ضربها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، واستمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، متوعدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، استهدفتا، بواسطة الطيران المسيّر، 4 سفن في ميناء حيفا المحتلة، وسفينة "Shorthorn Express" في البحر الأبيض المتوسط، التي كانت متجهةً إلى الميناء نفسه.